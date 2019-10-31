Милованов заявив, що половину земель держпідприємств розікрали 

Міністерству розвитку економіки від колишнього Міністерства аграрної політики передали 493 підприємства. Про це на пресконференції заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький, передає БІЗНЕС із посиланням на НВ Бізнес.

За його словами, із 493 підприємств працюють 254 підприємства, 193 перебувають у стані ліквідації і 7 розташовані на непідконтрольних територіях. "Ми проводимо інвентаризацію. Якщо раніше їм належало близько 1,3 млн га, то, за даними інвентаризації у них буде 600−700 тис. га", — розповів він.

У свою чергу Милованов додав, що в останні 5−15 років земля по різним рішенням виводилася. "Земля зникла, і це неприйнятно", — заявив Милованов.