Науковці та експерти підготували власний законопроєкт про ринок землі

Понад 600 науковців, аграріїв, представників громадськості ухвалили резолюцію та проєкт Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, який містить обмежувальні норми, що не допускають обезземелення селян і зниження рівня Продовольчої безпеки України.

Документи презентували під час конференції "Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави" на базі ВНАУ , інформує БІЗНЕС.

У тексті резолюції, яка є у розпорядженні БІЗНЕСу, говориться, що необхідність впровадження ринку землі в Україні є очевидною, але реалізовувати його потрібно за стандартами країн Євросоюзу та світу.

"Тобто, в державі має бути ліквідована корупція, відновлена довіра до судової, правоохоронної, фіскальної служб держави і до виконавчої та законодавчої гілок влади. Має бути створений Державний Спеціалізований Земельний Банк (100-відсоткової державної власності) з функціями надання пільгових кредитів під закупівлю землі в обсягах визначених Законом, не більше ніж під 2% річних", – говориться в тексті резолюції.

Наголошується, що норма в запропонованих законопроєктах №2178 та №2178-10, яка дозволяє покупку землі юридичними особами є завуальованим допуском до покупки землі іноземців і іноземного капіталу. Продаж українських чорноземів за безцінь – рівнозначно державній зраді.

На думку експертів, вимогами до покупця земель сільськогосподарського призначення можуть бути:

- наявність громадянства України;

- проживання в Україні не менше 10 останніх років;

- наявність української сільськогосподарської освіти;

- досвід роботи в сільському господарстві не менше 3 років;

- норма покупки земель сільськогосподарського призначення в одні руки не більше 300 га і не більше 3000 га в сумі власність плюс оренда.

"Вважаємо за необхідне створити для кожного громадянина України, який відповідає вимогам до покупця земель сільськогосподарського призначення в рамках цього закону реальний доступ до довготермінових кредитів з цільовим призначенням виключно покупки земель під не більше 2% річних", – наголосили автори резолюції.

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