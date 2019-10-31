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Науковці та експерти підготували власний законопроєкт про ринок землі

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Понад 600 науковців, аграріїв, представників громадськості ухвалили резолюцію та проєкт Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, який містить обмежувальні норми, що не допускають обезземелення селян і зниження рівня Продовольчої безпеки України.

Документи презентували під час конференції "Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави" на базі ВНАУ , інформує БІЗНЕС.

У тексті резолюції, яка є у розпорядженні БІЗНЕСу, говориться, що необхідність впровадження ринку землі в Україні є очевидною, але реалізовувати його потрібно за стандартами країн Євросоюзу та світу.

"Тобто, в державі має бути ліквідована корупція, відновлена довіра до судової, правоохоронної, фіскальної служб держави і до виконавчої та законодавчої гілок влади. Має бути створений Державний Спеціалізований Земельний Банк (100-відсоткової державної власності) з функціями надання пільгових кредитів під закупівлю землі в обсягах визначених Законом, не більше ніж під 2% річних", – говориться в тексті резолюції.

Наголошується, що норма в запропонованих законопроєктах №2178 та №2178-10, яка дозволяє покупку землі юридичними особами є завуальованим допуском до покупки землі іноземців і іноземного капіталу. Продаж українських чорноземів за безцінь – рівнозначно державній зраді.

На думку експертів, вимогами до покупця земель сільськогосподарського призначення можуть бути:

- наявність громадянства України;

- проживання в Україні не менше 10 останніх років;

- наявність української сільськогосподарської освіти;

- досвід роботи в сільському господарстві не менше 3 років;

- норма покупки земель сільськогосподарського призначення в одні руки не більше 300 га і не більше 3000 га в сумі власність плюс оренда.

"Вважаємо за необхідне створити для кожного громадянина України, який відповідає вимогам до покупця земель сільськогосподарського призначення  в рамках цього закону  реальний  доступ до довготермінових кредитів з цільовим призначенням виключно покупки земель під не більше 2% річних", – наголосили автори резолюції.

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