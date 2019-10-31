Українські банки із початку року збільшили прибуток у 4,4 раза

За три квартали 2019 року українські банки отримали 48,35 млрд грн чистого прибутку проти 10,9 млрд грн за цей же період торік.

Понад половину цього фінансового результату — 27,4 млрд грн — забезпечив "ПриватБанк", повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Національного банку.

"У січні-вересні 2019 року платоспроможні банки отримали 48,35 млрд грн чистого прибутку, що в 4,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. За підсумками трьох кварталів 2018 року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 10,9 млрд грн", — повідомили в НБУ.

Загалом доходи банків за 9 місяців поточного року зросли на 28% (до 184 млрд грн), витрати — на 2% (до 135,6 млрд грн).

Високу динаміку доходів банків у регуляторі пояснили зростанням чистих процентного та комісійного доходів банків — на 18% (до 59,5 млрд грн) та на 14% (до 32,3 млрд грн) відповідно; цьому посприяв стрімкий розвиток споживчого кредитування та безготівкових операцій із населенням. Високі результати зумовлені суттєвим прибутком від торгових операцій державних банків, зокрема, від валютної переоцінки.

Позитивний результат усіх банків від переоцінки та від операцій купівлі-продажу становив 14,8 млрд грн, за аналогічний період 2018 року – мав від’ємне значення (-2,2 млрд грн). Крім того, у 2,4 раза скоротився обсяг відрахувань банками у резерви – з 19,9 млрд грн за 9 місяців торік до 8,3 млрд грн за 9 місяців 2019 року.

У НБУ очікують, що в середньостроковій перспективі прибутковість банків дещо знизиться, однак залишатиметься на достатньому рівні.

"Розпочатий Національним банком цикл зниження ставок позитивно впливатиме на прибутковість банків. За відсутності інформаційних та юридичних атак на банки вартість фондування знижується, а високий попит на кредити з боку населення забезпечує високу прибутковість у роздрібному сегменті. Темпи зростання депозитів залишаються достатніми для підтримки кредитування. Загалом ми очікуємо, що в середньостроковій перспективі прибутковість банків дещо послабиться, але залишатиметься на достатньому рівні для збереження інтересу з боку інвесторів”, — прокоментувала перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

У НБУ нагадали, що за підсумками 2018 року збитковими були 14 із 77 діючих на той момент банків.

Нагадаємо, українські банки рекордно високо оцінюють перспективи відновлення корпоративного кредитування та припливу депозитів.