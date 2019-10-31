У Раді пропонують підвищити ліміти для ФОПів

У Верховну Раду внесли законопроєкт №2338 про детінізацію ринку товарів і послуг, яким хочуть підвищити річні ліміти для фізичних осіб підприємців (ФОП).
Документ був зареєстрований на сайті парламенту 29 жовтня, інформує БІЗНЕС.
Авторами документу є депутати від "Слуги народу" Олександр Дубінський, Роксолана Підласа та Юлія Діденко.
Законопроєкт пропонує підвищити річні ліміти для ФОП, у рамках яких вони зможуть зберегти знижені податкові ставки:
- для 1-ї групи — з 0,3 млн до 1 млн грн/рік;
- для 2-ї групи — з 1,5 млн до 5 млн грн/рік;
- для 3-ї групи — з 5 млн до 10 млн грн/рік.
Також для ФОПів 1-ї групи, які надають побутові послуги, пропонується ввести податкову ставку в 0%.
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Для тих, хто працюють за іншими КВЕД цієї групи, ставку податку пропонують встановити на рівні не більше 10% розміру прожиткового мінімуму. З 1 грудня 2019 року він становитиме 2027 грн.
Автори законопроєкту вважають, що після його ухвалення більше підприємців зможуть скористатися "спрощенкою".
Станом 1 лютого 2019 року на обліку в Україні перебувало 1,8 млн ФОП, з них 1,3 млн — платники єдиного податку.
Нагадаємо:
- 16 жовтня президент Володимир Зеленський ініціював запровадження мораторію на перевірки ФОПів усіх категорій, крім "ризикових", терміном на два роки.
- 17 жовтня Зеленський встановив дедлайн для розробки законопроєктів щодо ФОП.
- За даними платформи Опендатабот, у 2019 році Державна фіскальна служба провела 5 442 перевірки ФОПів, що складає всього 0,30% від їхньої загальної кількості.