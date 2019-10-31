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Україна готова до введення в експлуатацію "Північного потоку-2" — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що газопровід "Північний потік-2" є геополітичним проєктом, який посилює Росію і послаблює Європу.

Про це він сказав у четвер, 31 жовтня, під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Києві, передає БІЗНЕС.

Зеленський, коментуючи дозвіл Данської енергетичного агентства на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на своїй території, підкреслив, що "Північний потік-2" зміцнює Росію і послаблює Європу.

"Це не просто питання будівництва "Північного потоку-2", це не просто питання енергетичної безпеки, це питання геополітичне. Тому я скажу відверто, що це зміцнює Росію і послаблює Європу. Це моя точка (зору) і не лише моя, а нашого уряду", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що українська влада готова до введення в експлуатацію "Північного потоку-2". "Ми розуміли, що так може статися... Я особисто та наш уряд були готові до такого рішення", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 30 жовтня Данське енергетичне агентство  видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі країни.

МЗС України заявило, що розраховує на тверду позицію Євросоюзу в питанні повного поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета на цей проєкт.

 

Володимир Зеленський