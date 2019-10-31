Автогіганти Fiat Chrysler і Peugeot Citroen оголосили про злиття

Французька група PSA (бренди Peugeot і Citroen) та італійсько-американський виробник Fiat Chrysler Automobiles (FCA) оголосили про створення єдиного мегаконцерну.

Про це йдеться в спільній заяві компаній, передає БІЗНЕС.

Згідно з домовленістю, сторони повинні завершити переговори та укласти меморандум про взаєморозуміння в найближчі тижні. Відзначається, що в результаті злиття на ринку з'явиться компанія з четвертим обсягом виробництва в світі.

Fiat Chrysler і PSA обміняються акціями за принципом 50% на 50%. Передбачається, що FCA виплатить своїм акціонерам спеціальний дивіденд у розмірі 5,5 млрд євро ($ 6,1 млр) і передасть їм акції в підрозділі Comau, що спеціалізується на автоматизації виробництва.

Об'єднана група буде базуватися в Нідерландах. Головою ради директорів новоствореного концерну стане Джон Елканн, голова ради FCA, а главою — гендиректор Peugeot Карлос Таварес.

Сукупна капіталізація FCA і PSA становить близько $46 млрд. Загальна кількість реалізованих автомобілів дозволить групам зайняти четверте місце після трійки лідерів: Volkswagen і альянс Nissan-Renault-Mitsubishi (по $10,8 млн) і японська Toyota Motor ($10,6 млн).

Нагадаємо:

27 травня 2019 року італійський автомобільний виробник Fiat Chrysler Automobiles повідомив, що домовляється про злиття з французьким Renault. Це об'єднання може вилитися у створення автогіганта з капіталізацією близько $37 млрд, річною виручкою близько 170 млрд євро і потужностями з випуску 9 млн автомобілів на рік, що поставило б його на третє місце в світі за цим показником після Volkswagen і Toyota.

6 червня Fiat Chrysler Automobiles відкликав свою пропозицію про злиття з Renault через нові підозри стосовно колишнього топ-менеджера альянсу Renault-Nissan Карлоса Гона. Згодом ЗМІ повідомили, що автогіганти можуть відновити переговори.

Довідка:

Концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) був створений 2014 року в результаті придбання італійським холдингом Fiat американської компанії Chrysler. На сьогодні в структуру концерну входять такі автомобільні бренди, як Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Abarth, Ferrari, а також Chrysler, Dodge і Jeep. Зараз концерн входить в топ-10 найбільших автовиробників світу.

Одразу після злиття компаній концерн оголосив про амбітні плани на найближчі п'ять років. До 2019-го концерн ставив собі за мету збільшити продажі автомобілів до 7 млн одиниць, прибуток — до 132 млрд євро, чистий прибуток — до 5 млрд євро, і зменшити промисловий борг з 11 млрдєвро до 0,5-1 млрд євро до кінця 2018 року.

PSA — французька автомобілебудівна компанія, другий за величиною виробник автомобілів в Європі. Володіє такими брендами, як Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall і DS Automobiles.