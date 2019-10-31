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Повна переатестація і вищі зарплати: Митниця оприлюднила план реформи

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Державна митна служба презентувала найближчі плани з реформування відомства. 

Про це у Facebook повідомив представник Економічної експертної платформи Олег Гетьман за результатами засідання парламентського Комітету податкової і митної політики, інформує БІЗНЕС. 

За його словами, зокрема, до кінця цього року планується забезпечити повноцінний обмін інформацією з іншими країнами, облаштувати всі пункти пропуску пристроями для зважування, а частину — пунктів сканерами.

Також реформа митниці передбачає застосування ефективних ризикоорієнтованих підходів до перевірок вантажів, впровадження автоматичнго розподілу декларацій переатестація всіх співробітників та підписання контрактів із відповідними умовами та KPI. 

Крім того, у 2020 році пропонується встановити зарплату інспекторам на рівні близько 20 тис. грн на місяць, для чого у держбюджеті-2020 необхідно передбачити додаткових 1,3 млрд грн.

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"Є підстави вважати, що реформа митної служби рухається у вірному напрямку, але попереду ще багато роботи, зокрема необхідні і зміни до законодавства щодо "поштової контрабанди", відкриття деперсоніфікованої інформації з митних баз і в ідеалі ухвалення оновленого Митного Кодексу відповыдно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, — написав Гетьман.

Нагадаємо:

 

реформа Державна митна служба