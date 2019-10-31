Євросоюз залишається головним агроімпортером України

У січні-вересні поточного року імпорт продукції агропромислового комплексу до України збільшився на 7,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і досяг 4,2 млрд доларів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Основними постачальниками агропродовольчої продукції в Україну в цей період стали країни Європейського Союзу.

Так, обсяги імпорту з цього регіону становлять $2,1 млрд, або більше половини закупівель. У країнах Азії Україна закупила продовольства на $714 млн (17%), а у країн Латинської Америки — на суму $337 млн (8%.

Наголошується, що постачання з цих трьох регіонів займають понад 4/5 загального українського імпорту агропродукції.

Іншими великими постачальниками агропродукції в Україну були Польща ($466 млн), Німеччина ($372 млн), Італія ($238 млн), Туреччина ($216 млн), Франція ($211 млн), США ($193 млн) і Нідерланди ($176 млн).

Зазначається, що у товарній структурі імпорту агропродукції в Україну значна частина припадає на рибу і ракоподібних. Так, в імпорті цієї групи продуктів, обсяг якого за дев'ять місяців поточного року становив $431 млн, переважає морожена риба, якої було закуплено на $252 млн.

Серед товарів-лідерів за обсягами закупівель – фрукти, в основному, цитрусові і банани (на $392 млн).

Тютюну з початку року імпортували на $326 млн, алкогольних напоїв – на $305 млн, насіння олійних – на $270 млн, шоколаду та какао-бобів – на $217 млн.

Сукупно ці продукти утворюють понад 53% вартості вітчизняного імпорту сільгосппродукції.

Нагадаємо, за результатами дев’яти місяців поточного року експорт продукції АПК з України склав $15,6 млрд, що на 22% більше ніж за аналогічний період 2018 року.