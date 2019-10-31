Влада підштовхує бізнес їхати в сусідні країни — Дані Шуфані

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

На думку бізнесмена, такі дії влади підштовхують бізнес та людей виїжджати із України. "У моєму розумінні таке рішення могли прийняти тільки вороги власної економіки, вороги власної країни і вороги власного народу! Такими діями дана влада підштовхує їхати в сусідні країни не тільки людей, а й бізнес", — заявив Шуфані.

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила рішення зняти з розгляду законопроєкт №7206 відомий також як "Купуй українське, плати українцям" із нормою про частку товару місцевого виробництва в публічних закупівлях. У першому читанні документ був ухвалений парламент попереднього скликання.

У законопроєкті передбачалося, що під час процедури оцінки тендерних пропозицій, окрім цінового критерію, враховуватиметься місцева складова в предметі закупівлі, а також інші нецінові критерії у разі їх встановлення замовником.