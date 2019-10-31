Влада Бердянська вкладе $120 млн у відновлення аеропорту

Влада Бердянська планує залучити $120 млн інвестицій для відновлення роботи місцевого аеропорту.
Про це розповів секретар міськради Олексій Холод, який представляв Бердянськ на інвестиційному форумі в Маріуполі, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "ПроБердянськ".
За його словами, реалізація проєкту дозволить вивести курортний і промисловий потенціали міста на новий рівень. "Проте зробити це можливо лише за умови будівництва нового пасажирського терміналу, ремонтузлітно-посадкової смуги, внутрішніх доріг та інженерних комунікацій аеропорту", — сказав Холод
Термін реалізації проекту – від трьох до п'яти років. Зараз аеропорт не працює.
Нагадаємо, що згідно із Програмою дій уряду, в Україні протягом 5 років планують збудувати 5 портів і 15 аеропортів.