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Влада Бердянська вкладе $120 млн у відновлення аеропорту

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Влада Бердянська планує залучити $120 млн інвестицій для відновлення роботи місцевого аеропорту.

Про це розповів секретар міськради Олексій Холод, який представляв Бердянськ на інвестиційному форумі в Маріуполі, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "ПроБердянськ".

За його словами, реалізація проєкту дозволить вивести курортний і промисловий потенціали міста на новий рівень. "Проте зробити це можливо лише за умови будівництва нового пасажирського терміналу, ремонтузлітно-посадкової смуги, внутрішніх доріг та інженерних комунікацій аеропорту", — сказав Холод

Термін реалізації проекту – від трьох до п'яти років. Зараз аеропорт не працює.

Нагадаємо, що згідно із Програмою дій уряду, в Україні протягом 5 років планують збудувати 5 портів і 15 аеропортів.

аеропорт Бердянськ