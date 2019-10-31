Ситуація з "ПриватБанком" лякає інвесторів більше, ніж війна — ЄІБ

В Європейському інвестиційному банку (ЄІБ) вважають, що судові справи "ПриватБанку" впливають на настрої інвесторів більше, ніж війна на сході України.

Про це заявив віцепрезидент ЄІБ Вазіль Худак у інтерв'ю "НВ Бізнес", інформує БІЗНЕС.

Він ввважає, що ситуація з "ПриватБанком" стане тестом для Офісу президента та уряду в тому, наскільки вони серйозні щодо озвучених реформ. "Я думаю, що дуже багато міжнародних інституцій дивляться на те, як питання навколо ПриватБанку будуть розвиватися, тому що це показник — чи є слова президента реальними намірами чи лише декларацією", — сказав Худак.

За його словами, ситуація з цією фінустановою відлякує інвесторів. "Так, ситуація з ПриватБанком лякає більше, ніж війна. На війну ми не можемо, на жаль, вплинути. Ситуація з "Приватбанком" важлива як індикатор для нас як для фінансової інституції", — наголосив віцепрезидент ЄІБ.

Крім того, Худак зазначив, що показником боротьби з корупцією в Україні буде зростання інвестицій не тільки іноземних, але й внутрішніх. "Якщо самі українці почнуть інвестувати в своїй країні, а не в Кіпр або Лондон, це буде дійсно ознака, того, що щось змінюється", — вважає він.

Нагадаємо, Європейський інвестбанк планує у наступні п`ять років фінансувати проєкти в Україні приблизно на 700-900 млн євро на рік.