Визнання позначення «Корвалол Corvalolum» добре відомим є законним та обґрунтованим і прийнято із дотриманням всіх вимог чинного законодавства України

30 жовтня відбулося чергове судове засідання у справі щодо добре відомого позначення «Корвалол Corvalolum». У ході засідання, після заслуховування доводів сторін та повного та об’єктивного аналізу матеріалів справи, господарським судом було винесено рішення про відмову у позові Фармацевтичної фірми Дарниця до МЕРТ повністю.

Це свідчить про те, що рішення Апеляційної палати МЕРТ про визнання позначення Корвалол Corvalolum добре відомим є законним та обґрунтованим і було прийнято із дотриманням всіх вимог чинного законодавства України.

Рішення господарського суду вступає у законну силу у порядку, визначеному законодавством України.

Нагадаємо, у квітні 2017 АТ «Фармак» звернулося до Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) з заявою про визнання добре відомим знаком «Корвалол Corvalolum» в Україні на ім’я ВАТ «Фармак» за станом на 1 грудня 2002 року, про що було видано наказ МЕРТ № 1037 від 19 липня 2017 року.

Фармацевтична фірма «Дарниця» (Київ) звернулася до Господарського суду Києва з вимогою визнати дане рішення МЕРТ недійсним, серед іншого мотивувавши позовні вимоги тим, що популярність знака не підтверджується фактичними даними і доказами, що містяться в матеріалах справи апеляційною палати МЕРТ.

«АТ «Фармак» виступає за цивілізовану конкуренцію та протягом довгих років захищає свої права на добре відому марку «Корвалол Corvalolum». Ми захищаємо своє право лише на позначення – бренд. Сам лікарський засіб та його складники не захищені патентом, і він не охороняється в Україні з погляду інтелектуальної власності. Аналогічний лікарський засіб може випускати будь-який виробник, який доведе його якість та ефективність і пройде всі необхідні дозвільні процедури. Але під іншою назвою, під своїм власним брендом», – зазначив Дмитро Таранчук, директор із правового забезпечення АТ «Фармак».