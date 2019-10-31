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На Одещині створять ягідно-садівничий хаб

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У селі Біляївці Одеської області планують створити ягідно-садівничий хаб.

З такою ініціативою виступила Біляївська громада, інформує БІЗНЕС з посиланням на Seeds.

Інвестиційний проєкт передбачає вирощування ягід з наступною реалізацією в супермаркети Одеси і в цілому по Україні. Пізніше – створення комплексу післязбиральної доробки (охолодження і короткострокове зберігання ягід). Наступний етап – закладка кісточкових культур (черешня, персики, абрикос).

Перші висадки суниці плануються в 2020 році. Цієї осені вже почали готувати грунт, зайнялися підключенням всіх мереж, електрики, поливу тощо.

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"Саме садівництво, ягідництво грає ключову роль в агробізнесі. Тому що це продукт з доданою вартістю для бюджету. На полях із зерновими культурами в тисячі гектар може працювати 4-5 людей протягом 2-3 місяців. У мене на одному гектарі працює 8 – 15 людей 8-9 місяців на рік", – розповів Сергій Українець директор компанії Greenland, яка входить в групу компаній TM FRUKTONA.

Одещина хаб ягоди