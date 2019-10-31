Міністр юстиції звинувачує АРМА у рейдерстві

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Єкономічну правду".

"Там проблемних питань дуже багато, тому що СЕТАМ і зараз ще повністю не вийшов з однієї, фактично рейдерської схеми. Цю схему кілька днів тому ми зупинили, можливо, не повністю, але в більшій її частині", – заявив міністр.

За його словами, через цю систему реалізовувалось заарештоване Агентством з розшуку і менеджменту активів майно (АРМА). "Є таке відомство як АРМА. Законодавство щодо АРМИ прописане настільки продумано, що навіть якщо трапляється якесь рейдерство, то винних немає. Більше того, усі учасники навіть зупинити цей процес не мають права, тому учасники незаконних дій почувалися у безпеці", – додав Малюська.

Міністр також розповів про схему, якою користувалося АРМА. "Відкривається якесь кримінальне провадження – не принципово яке, в рамках якого прокурор може попросити суд арештувати яке-небудь майно. Ну, наприклад, нерухомість якусь – будівлю, земельну ділянку. Її арештовують, передають в АРМУ. Зовні виглядає, що нічого страшного не відбулося", – заявив він.

Очільник Мінюсту пояснив, що у АРМА немає повноважень просто зберігати майно. "Вони мають або передати в управління, або продати. І вони продають. "Ціна, як правило, вкрай низька. Вона навіть ринкова була би низькою, тому що тут надзвичайний продаж – тут арештоване майно, кримінальне провадження, власник проти. А там ще й були майстри, які навіть низьку ринкову ціну занижували нижче плінтуса", – сказав міністр.

У зв`язку з цим він анонсував звільнення в АРМА і припустив, що попередні торги можуть бути переглянуті. Водночас, за його словами, СЕТАМ стане повноцінним учасником системи ProZorro і буде торгувати через неї.

Нагадаємо: