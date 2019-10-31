Європейський інвестбанк готовий щорічно інвестувати до 900 млн євро в українські проєкти

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує у наступні п`ять років фінансувати проєкти в Україні приблизно на 700-900 млн євро на рік.

Про це повідомив віце-президент ЄІБ Вазіль Худак у інтерв'ю "НВ Бізнес", інформує БІЗНЕС.

Зокрема, він повідомив, що 10 днів тому ЄІБ затвердив позику "Укравтодору" в розмірі 450 млн євро для будівництва нових доріг. "Якщо ми зможемо підписати до кінця року договір на 450 мільйонів євро для розвитку доріг, тоді в цьому році виходимо майже на мільярд євро фінансування в Україні. Приблизно на один мільярд євро прицілюємося в наступному році. На наступні п'ять років ми розраховуємо фінансувати проєкти в Україні приблизно на 700-900 мільйонів євро на рік", — сказав Худак.

Також ЄІБ готовий виділити нову кредитну лінію для сільського господарства і для підтримки фермерів. "Найближчим часом ми очікуємо початку активного освоєння кредитних коштів за проектом "Основний кредит для аграрної галузі-Україна (400 млн євро)". У межах цього проекту ми будемо надавати кредити агропромисловим підприємствам через українські комерційні банки", — зазначив віцепрезидент банку.

Водночас він вказав на безліч технічних деталей, котрі сильно впливають на впровадження проєктів в Україні. "Наприклад, це форсування перекладу проєктної документації на українську та англійську мови — начебто дрібниця, але це затримує підписання та впровадження проєктів. Також є проблема, яка властива не тільки Україні — це недостатня наявність якісних проєктів. Розробка, особливо якщо говорити про великі інфраструктурні проєкти, може тривати кілька років", — зазначив Худак.

За його словами, це питання нещодавно обговорювалось з президентом Володимиром Зеленським, на якій ЄIБ висловив готовність надати своїх експертів для розробки та підготовки нових проєктів, які потім могли б використовуватися для отримання фінансування не тільки від банку, а й інших фінансових інституцій.

Нагадаємо, 18 вересня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ЄБРР заявив, що очікує, що в наступні два-три роки банк збільшить інвестиції в Україну до більш ніж 1 млрд євро на рік і зробить їх більш конкурентоспроможними для приватного сектора.