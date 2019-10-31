"ПриватБанк" позивається до слідчих ДБР

"ПриватБанк" подав до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення процесуального строку для розслідування Державним бюро розслідувань (ДБР) кримінального провадження, що стосується умисного невиконання банком рішення суду.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу банку.

У "ПриватБанку" зазначили, що ця ухвала суду діяла 8 днів і була скасована тим же судом, як передчасно постановлена.

У фінустанові нагадали, що 21 жовтня дізналися з реєстру судових рішень про рішення Печерського райсуду про надання доступу слідчим ДБР до конфіденційних і захищених адвокатською таємницею договорів та документів, що стосуються співпраці банку із зарубіжними юридичними радниками. Зокрема, йдеться про компанію Hogan Lovells International LLP, яка представляє "ПриватБанк" у судовому процесі у Високому суді Англії проти ексвласників, та компаній Alixpartners Services UK LLP і Kroll Associates U.K. Ltd.

Підставою для порушення ДБР кримінального провадження стало звернення в серпні 2019 року колишнього народного депутата Олександра Дубініна через нібито невиконання банком рішення суду. "Ще наприкінці 2017 на початку 2018 році Київський районний суд Одеси та Солом'янський районний суд Києва винесли у справах за позовом пана Коломойського дві ідентичні ухвали про заборону надавати юридичні послуги "ПриватБанку", НБУ та Міністерству фінансів України. В подальшому, враховуючи незаконність таких заборон, суддя Солом'янського суду Києва була звільнена з посади, а заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Київського районного суду Одеси були скасовані як застосовані судом помилково", – розповіли у банку.

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року Апеляційний суд Англії та Уельсу виніс рішення, яким підтвердив, що англійські суди мають юрисдикцію розглядати позов "ПриватБанку" проти його колишніх власників про шахрайство. Загальна сума позову з урахуванням відсотків становить близько $ 3 млрд.