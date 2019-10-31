В Одесі та Києві найбільше ризикованих новобудов

Про цей йдеться в результатах дослідження, проведеного спільно компанією Monitor.Estate та "Українським клубом нерухомості" (UREClub), повідомляє БІЗНЕС.

За словами засновника компанії Monitor.Estate Володимира Копотя, найменшу кількість ризикових будівництв виявлено в Харкові – 42% (із 71 об’єкта) та Дніпрі – 47% (із 43 будівництв).

Загалом по Україні понад 50% всіх об’єктів, що зводяться (більш як 550 будівництв), підпадають під критерії ризикових будівництв.

Якщо подивитися на структуру порушень, то понад 27% – будуються без дозволу на будівельні роботи, 34% – будуються без ліцензій на здійснення будівельної діяльності, 33% – будується на землях без належного цільового призначення або без кадастрового номеру, у 24% учасників будівництв наявний податковий борг, 13% суб’єктів господарювання перебувають на стадії виконавчих проваджень.

Читайте також: Рухаємось далі

Експерти проаналізували 1167 об’єктів житлового будівництва у Києві, Київські області, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

У свою чергу, співзасновниця "Українського клубу нерухомості" Ольга Соловей, зазначила, що наразі первинний ринок житла перебуває в стадії невизначеності.

"З одного боку, поліпшення ситуації можна очікувати не раніше березня-квітня 2020 року, коли з’являться перші свідчення про ефективність прийнятих нещодавно законів. З іншого боку, досі невідома подальша доля та функціонал Державної архітектурно-будівельної інспекції. За великим рахунком, саме від діяльності цієї структури залежатиме, чи стане ринок прозорим", – зазначила Соловей.

За її даними, наразі діяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції майже повністю паралізована до моменту призначення нового очільника. "Дозволи на будівництво не видаються, як, власне, і майже не вводяться в експлуатацію вже побудовані будинки. Окрім цього, досі в Києві є близько 50 конфліктних об’єктів, реалізація яких майже заморожена", – підсумувала експерт.

Нагадаємо, згідно з липневим дослідженням компанії Monitor.Estate, у Києві налічувалось 152 ризикових об’єкта будівництва, що становить 73% від загальної кількості будинків, що зводяться.