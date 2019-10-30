Данія дозволила прокладку "Північного потоку-2". В Україні вимагають санкцій

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Данського енергоагентства.

Зазначається, що газопровід пройде на південний схід від острова Борнхольм. Агентство обирало між двома маршрутами — 147 км і 164 км. У результаті регулятор вибрав найкоротший, оскільки він найбільш безпечним і відповідає екологічним нормам.

Процес отримання заявки в данській юрисдикції тривав більше двох років — від квітня 2017 року. Наразі в останніх чотирьох юрисдикціях не тільки отримані дозволи, але і практично побудована траса магістралі.

За словами глави "Газпрому" Олексія Міллера, будівництво газопроводу в данських водах займе п'ять тижнів.

У свою чергу, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв назвав це рішення очікуваним і розраховує на введення санкцій європейських держав проти "Північного потоку-2". "Принципова позиція Данії затримала проєкт на деякий час, але геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини. Дієва протидія агресії в сьогоднішньому світі — санкції великих західних держав. Плануємо максимально підтримати українських дипломатів в цьому напрямку", — відреагував Коболєв у Facebook.

Нагадаємо, що Україна, Польща, країни Балтики та США виступають проти будівництва "Північного потоку-2", оскільки вважають, що Росія може використати цей проєкт для тиску на Європу.

Німеччина та Австрія підтримали проєкт — їхні компанії беруть участь у будівництві трубопроводу.

Довідка: "Північний потік-2" — проєкт російського газопроводу, який будує компанія NordStream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є російський "Газпром". Партнерами виступають компанії Royal Dutch Shell, Wintershall, Unipe, OMV і Engie. Довжина газопроводу становитиме 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже наявним "Північним потоком" – 55 млрд кубометрів газу.

"Північний потік-2" має пройти вздовж газопроводу "Північний потік" дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсваль, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну.