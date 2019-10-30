У Запорізькій області збудують найбільший вітропарк Європи

Норвезька компанія NBT та китайська компанія CRT підписали контракти про спорудження вітроелектростанцій (ВЕС) "Зофія 2" та "Зофія 3" у Запорізькій області.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
ВЕС планують збудувати на узбережжі Азовського моря, неподалік Кирилівки. Енергії, яку вироблятиме вітропарк, вистачить для того, аби забезпечити електрикою 340 тисяч сімей.
На будівництво залучать 500 млн євро від експортно-імпортного банку Китаю, Industrial Commercial Bank of China та China Construction Bank. Ще 250 млн євро планують залучити у інших кредиторів. Загалом на реалізацію проєкту планують витратити суму, еквівалентну 1% ВВП України.
Читайте також: Знайти вітер в полі
Загальна потужність вітроелектростанцій становитиме 750 мегаватів, це буде найбільший вітропарк Європи.
Нагадаємо:
- Компанія GE залучила $150 млн для будівництва першої черги Запорізької вітрової електростанції.
- За даними Асоціації власників вітроелектростанцій Wind Europe, Україна посіла 5 місце у рейтингу країн, які встановили найбільшу кількість ВЕС на суші за першу половину 2019 року.