У Запорізькій області збудують найбільший вітропарк Європи

Норвезька компанія NBT та китайська компанія CRT підписали контракти про спорудження вітроелектростанцій (ВЕС) "Зофія 2" та "Зофія 3" у Запорізькій області.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

ВЕС планують збудувати на узбережжі Азовського моря, неподалік Кирилівки. Енергії, яку вироблятиме вітропарк, вистачить для того, аби забезпечити електрикою 340 тисяч сімей.

На будівництво залучать 500 млн євро від експортно-імпортного банку Китаю, Industrial Commercial Bank of China та China Construction Bank. Ще 250 млн євро планують залучити у інших кредиторів. Загалом на реалізацію проєкту планують витратити суму, еквівалентну 1% ВВП України.

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Загальна потужність вітроелектростанцій становитиме 750 мегаватів, це буде найбільший вітропарк Європи.

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