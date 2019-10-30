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"Укрпошта" відмовляється від продажу лотерей

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З 1 листопада "Укрпошта" припинить продавати лотереї у своїх відділеннях.

Про це у Facebook повідомив керівник державного підприємства Ігор Смілянський, інформує БІЗНЕС.

"Оскільки ми поки не продали ще Головпоштамт під 5-зірковий готель, то щоб не конкурувати з казино, відповідно до запланованих рішень Верховної Ради, Укрпошта з 1 листопада остаточно припинила продавати лотереї. Єдина азартна гра, в яку ми продовжимо грати, — це затвердження тарифів", — зазначив він, посилаючись на зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

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Нагадаємо:

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