"Укрпошта" відмовляється від продажу лотерей

Про це у Facebook повідомив керівник державного підприємства Ігор Смілянський, інформує БІЗНЕС.

"Оскільки ми поки не продали ще Головпоштамт під 5-зірковий готель, то щоб не конкурувати з казино, відповідно до запланованих рішень Верховної Ради, Укрпошта з 1 листопада остаточно припинила продавати лотереї. Єдина азартна гра, в яку ми продовжимо грати, — це затвердження тарифів", — зазначив він, посилаючись на зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

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