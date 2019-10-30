"Укрпошта" відмовляється від продажу лотерей

З 1 листопада "Укрпошта" припинить продавати лотереї у своїх відділеннях.
Про це у Facebook повідомив керівник державного підприємства Ігор Смілянський, інформує БІЗНЕС.
"Оскільки ми поки не продали ще Головпоштамт під 5-зірковий готель, то щоб не конкурувати з казино, відповідно до запланованих рішень Верховної Ради, Укрпошта з 1 листопада остаточно припинила продавати лотереї. Єдина азартна гра, в яку ми продовжимо грати, — це затвердження тарифів", — зазначив він, посилаючись на зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.
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Нагадаємо:
- На початку серпня президент Володимир Зеленський заявив про намір легалізувати роботу казино у п’ятизіркових готелях.
- 30 вересня Кабінет міністрів спрямував до Верховної Ради низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу. У цьому документі уряд пропонує легалізувати азартні ігри як вид діяльності лише у готелях. Зокрема, казино, у разі ухвалення законопроєкту, можна буде розміщувати лише у 5-зіркових готелях, а гральні автомати — у готелях з трьома та більше зірками.
- Кабінет міністрів розраховує отримати від легалізації грального бізнесу в Україні 2-2,5 млрд грн.