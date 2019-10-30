В Україні відкрили одну з найбільших в Європі скловарних печей (ФОТО)

На "ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" збудували найбільшу піч в Україні, яка є однією із найбільших в Європі.

Про це повідомив голова ради Федерації роботодавців Дмитро Олійник у своєму Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його даними, склопіч щоденно при температурі 1500 градусів варитиме 390 тонн скла, яке постачатимуть по всьому світу.

Довідка: "ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" є одним з найбільших виробників скляної тари для харчових продуктів, напоїв та алкогольних виробів в Україні.З 2006 року завод належить холдингу Vetropack з головним офісом в м. Бюлах, Швейцарія. До складу групи Vetropack також входять заводи розташовані в Швейцарії, Австрії, Чехії, Словаччині, Хорватії та Італії.