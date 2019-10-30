Як Україні потрапити на інвестиційні радари світу? Журнал "Бізнес" презентує номер про репутацію

Журнал "БІЗНЕС" випустив друком черговий номер "Як підняти ділову репутацію України", який надійшов у продаж із 30 жовтня.

Тема номеру БІЗНЕС обрав не випадково — на репутаційній карті світу від міжнародної консалтингової компанії Reputation Institute ми знайшли Україну лише "з мікроскопом".

У світі нас знають як країну програмістів, знають за участю в Євробаченні, знають нашу збірну з футболу та цілу плеяду боксерів. Можливо, наш бренд — це "країна спортивних івентів" чи "нація інноваторів з тисячолітньою історією"?

Редакція журналу спробувала знайти відповіді на ці питання, проаналізувати причини репутаційного відставання України і з`ясувати, як потрапити на інвестиційні радари світу.

У жовтневому випуску представлені ексклюзивні інтерв’ю з провідними світовими експертами, які розробляли успішні бренди регіонів та країн, точки зору представників влади та вичерпна аналітика.

Однією з ТОП-персон цього номера є впливовий світовий експерт з питань побудови та просування національних брендів, голова Міжнародної асоціації брендингу територій Роберт Говерс. Він працював над розробкою стратегій національних брендів ОАЕ, Катару, Нідерландів, Казахстану, а також деяких регіонів ЄС.

В ексклюзивному інтерв’ю Роберт Говерс окреслив своє бачення розвитку бренду України.

Інший всесвітньо відомий експерт, співзасновник авторитетної консалтингової компанії Reputation Institute Ніколас Тред розповів, як рівень репутації країни може вплинути на її економічні перспективи, і дав слушні поради щодо формування позитивного образу країни за кордоном.

До речі, Роберт Говерс і Ніколас Тред стануть хедлайнерами Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ), який відбудеться 8-9 листопада і стане логічним продовженням репутаційного номеру журналу "БІЗНЕС".

Ще одним знаковим гостем нового випуску став автор книги "Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот", віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Він звернув увагу на репутаційні ризики для України, пов`язані, зокрема, з оприлюдненням стенограми переговорів президентів США та України та епопеєю навколо "Приватбанку".

Кулеба твердо переконаний, що будь-яку репутаційну кризу можна "вирулити у позитив", проте без зусиль бізнесу створити сприятливу ділову репутацію країни неможливо.

Крім того, читачів очікує ще один сюрприз від БІЗНЕСу — буде оголошено про старт унікального проєкту "Репутаційна стратегія", ініційованого спільнотою БІЗНЕС 100. Про ідею цієї стратегії, її стейкхолдерів та алгоритм формування ділової репутації країни читайте та сторінках жовтневого номеру.

"Запитувати стратегію в держави — неправильно. Ділову репутацію країни формують бізнесмени, зацікавлені у збільшенні власної капіталізації. Що можете зробити особисто Ви? Почніть з чогось: відвідайте КМЕФ, візьміть участь у дискусіях, поділіться ідеями, станьте частиною проєкту", — наголосив співзасновник проєкту БІЗНЕС 100, представник Reputation Institute в Україні Олексій Чуєв.

Тож читайте БІЗНЕС про бізнес! Приходьте на КМЕФ. Працюйте на репутацію!

Реєстрація на КМЕФ: https://is.gd/79QcOM

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