"ПриватБанк" запустив першу в Україні віртуальну платіжну картку для бізнесу

"ПриватБанк" і Visa запустили першу в Україні віртуальну платіжну картку для підприємців і малого бізнесу.

Карту під назвою "Ключ до рахунку" можна оформити без візиту в банк і використовувати для оплати рахунків, покупок і зняття готівки через Приват24, мобільний банк Privat24 і цифрові гаманці Apple Pay та Google Pay, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужба банку.

Віртуальна карта "Ключ до рахунку" є повноцінною банківською міжнародною картою, нею можна розраховуватися в магазинах, а також знімати готівку, купувати квитки і отримувати інші банківські послуги. Тарифи на віртуальні картки ідентичні розцінками на звичайні пластикові карти.

Нагадаємо, що "ПриватБанк" першим у світі видаватиме швидкі безконтактні кредити.

12 вересня "ПриватБанк" випустив фінальну версію онлайн-банкінгу Privat24.