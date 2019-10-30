Мінінфраструктури готує концесію чотирьох доріг

Міністерство інфраструктури розробляє проєкти концесійних доріг M-06 Львів — Стрий, M-09 Львів — Тернопіль, M-05 Київ — Біла Церква та M-10 Львів — Краковець, а також низки залізничних вокзалів і портів.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу міністерства.

"За підтримки Світового банку ми працюємо над проєктами концесійних доріг M-06 Львів – Стрій, M-09 Львів – Терпопіль, lM-05 Київ – Біла Церква, M-10 Львів – Краківець. У співпраці з МФК ми допомагаємо місцевим громадам підготувати концесію аеропортів Херсон, Чернівці, Запоріжжя та карго терміналу в аеропорту Біла Церква", – розповів Криклій.

Крім того, Мінінфраструктури готує пакет концесійних конкурсів у портах "Маріуполь", "Бердянськ", "Одеса", поромного комплексу в порту "Чорноморськ", а також концесійні проєкти залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва та Чопа.

Також міністерство працює з міжнародними фінансовими організаціями та компаніями й на інших умовах. Зокрема, Криклій повідомив про початок співпраці з китайською компанією "China Road and Bridge Corporation" у проєкті будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро в Запоріжжі. "Це магістраль довжиною 9,1 км, 26 штучних споруд, серед них 2 мости: через річки Дніпро та Старий Дніпро. Плановий обсяг інвестицій – 550 млн доларів США", – розповів міністр. Ще один проєкт – будівництво мосту в Кременчуці з плановим обсягом інвестицій $350 млн.

Разом з японським агентством JICA Мінінфраструктури планує будівництво мостового переходу через річку Південний Буг в Миколаєві..

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