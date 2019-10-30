Уряд запустив проєкт, який має "відбілити" тіньовий ринок алкоголю і сигарет

Про це розповів міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у інтерв'ю ЕП, інформує БІЗНЕС.

"Є такий поліграфкомбінат "Україна" — це підприємство випускає акцизні марки. За останні кілька років кількість замовлених марок зменшилася в два рази. Щось мені підказує, що це не пов'язано з тим, що українці стали менше пити або курити", — сказав він.

На думку Дубілета, це пов'язано з тим, що значна частина продукції "переїхала" в тінь. "Якщо вивести "на світло" хоча б половину тіньового ринку сигарет і алкоголю, то це принесе в бюджет додатково 5-10 млрд грн на рік. Але ще більш важливо, що українці будуть менше труїтися або навіть вмирати від неякісної продукції, розлитої незрозуміло де", — додав Дубілет.

Він розповів, що в уряді запустили проєкт, в рамках якого в різний спосіб спробують знову зробити цей ринок "білим". Дубілет нагадав, що зараз до 50% алкоголю і 10% сигарет перебувають в тіні.

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"По-перше, думаємо оновити акцизну марку, щоб її було складніше підробити. По-друге, нам потрібно налагодити роботу з силовими органами, щоб вони працювали з тими магазинами, які торгують незаконною продукцією. По-третє, обговорюємо можливість реалізації концепції track and trace, тобто, зробити так, щоб шлях підакцизної продукції можна було в електронній формі відслідкувати з виробництва до моменту продажу", — пояснив міністр.

Нагадаємо, 11 вересня прем'єрміністр України Олексій Гончарук заявив про прогрес у детінізації української економіки.