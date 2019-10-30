Уряд обіцяє відмовитися від різкого підвищення ренти на руду

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що законодавча ініціатива про різке підвищення рентної плати на видобуток залізорудної сировини не буде ухвалена.

Про це він заявив у ефірі телеканалу ICTV, інформує БІЗНЕС.

"Ми будемо обговорювати цю ініціативу з виробниками. Точно, що в такому вигляді, як зараз, її ніхто не буде вводити", — сказав Гончарук.

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Він також повідомив, що парламентський Комітет з фінансової, податкової та бюджетної політики надалі обговорюватиме всі свої ініціативи з урядом. "Те, що приймалося досі, на жаль, у багатьох випадках з нами взагалі ніяк не узгоджувалося. Тому зараз ми змінюємо цю практику і в майбутньому мають намір щільніше працювати з комітетом", — сказав очільник уряду.

Зазначимо, що норма про підвищення рентної плати на залізорудну сировину майже в 5 разів міститься в законопроєкті №1210, який піддався різкій критиці сі сторони бізнесу.

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