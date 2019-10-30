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Уряд обіцяє відмовитися від різкого підвищення ренти на руду

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що законодавча ініціатива про різке підвищення рентної плати на видобуток залізорудної сировини не буде ухвалена. 

Про це він заявив у ефірі телеканалу ICTV, інформує БІЗНЕС.

 "Ми будемо обговорювати цю ініціативу з виробниками. Точно, що в такому вигляді, як зараз, її ніхто не буде вводити", — сказав Гончарук.

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Він також повідомив, що парламентський Комітет з фінансової, податкової та бюджетної політики надалі обговорюватиме всі свої ініціативи з урядом. "Те, що приймалося досі, на жаль, у багатьох випадках з нами взагалі ніяк не узгоджувалося. Тому зараз ми змінюємо цю практику і в майбутньому мають намір щільніше працювати з комітетом", — сказав очільник уряду.

Зазначимо, що норма про підвищення рентної плати на залізорудну сировину майже в 5 разів міститься в законопроєкті №1210, який піддався різкій критиці сі сторони бізнесу.

Нагадаємо:

  • 30 серпня 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №1210, який, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів.
  • Директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін вважає, що податкові новації, передбачені законопроєктом № 1210загрожують енергонезалежності України і призведуть до мільярдних інвестиційних втрат.
  • 30 вересня Європейська бізнес асоціація закликала владу дотримуватися принципу стабільності податкової системи та впроваджувати нові підходи до формування рентної плати на залізну руду в рамках реформи податкового законодавства.
  • 15 жовтня автор законопроєкту №1210, глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що його ініціатива потребує доопрацювання до її розгляду парламентом у другому читанні.
Олексій Гончарук рента залізна руда