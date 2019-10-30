Маркарова розкрила податкові плани на 2020 рік

Про це вона сказала у інтерв`ю "НВ Бізнес", інформує БІЗНЕС.

За її словами, державний бюджет на 2020 рік побудований на базі тієї податкової системи, яка є на сьогодні. "Ми вважаємо, що не варто збільшувати податки, як це робилося під кожен із бюджетів раніше. Під кожен бюджет раніше завжди були не тільки зміни до Бюджетного кодексу, але і зміни до Податкового кодексу. Цього року ми відійшли від нього", — сказала Маркарова.

Вона зазначила, що Верховна Рада розглядає декілька змін до Податкового кодексу. "Деякі з них можуть бути ресурсними. Але ми не враховували ці надходження в бюджеті. Єдине, що ми готові розглянути до другого читання у бюджет — це надходження від грального бізнесу чи від бурштину, якщо ці законопроєкти будуть ухвалені. Ми не плануємо підвищувати податки, ми не закладали підвищені податки ні через базу, ні через відсотки. Це, мені здається, для бізнесу важливо, тому що бізнес повинен розуміти правила гри і вони повинні бути передбачуваними", — наголосила міністр.

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Говорячи про можливість зниження податків для бізнесу, вона зазначила, що це буде можливо у разі економічного зростання або перевиконання бюджету за доходами.

На її думку, у першу чергу, треба знижувати податки на зарплату. "Коли ми говоримо про податки на зарплату, це питання ПДФО. Ще раз, ЄСВ — це збір до Пенсійного фонду. Коли ми 2015 року понизили ЄСВ удвічі, з 42 до 21%, це був великий крок назустріч бізнесу, який, я вважаю, дозволив нам зокрема прискорити і повернутися до економічного зростання. Але водночас треба говорити, що від пониження вдвічі ЄСВ у нас не відбулося вдвічі підвищення зборів. Тому пониження ЄСВ — це навіть не питання податкової політики. Це, насамперед, питання пенсійної політики і це питання, в першу чергу, до міністра соціальної політики", — пояснилила очільниця Мінфіну.

"Ми хотіли би зменшувати податки на оплату праці (ПДФО), ми хотіли би зменшувати податки, які стосуються інвестицій і, звичайно, щодо податку на нерухомість і податку на землю, вони повинні встановлюватися і вони повинні сплачуватися, і вони повинні підвищуватися. Але це не податки державного бюджету теж, тобто важливо пам’ятати, що податок на землю і податок на нерухомість — це у всьому світі два головні податки місцевих бюджетів, і у нас в Україні також 100% цих податків йдуть саме до місцевих бюджетів", — додала Маркарова.

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