Аграрії протестують під Радою проти запуску ринку землі (ВІДЕО)

Всеукраїнська аграрна рада проводить під стінами Верховної Ради акцію протесту проти включення до порядку денного законопроєкту №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку організації.

Аграрії та селяни закликають народних обранців не ухвалювати відповідний законопроєкт, оскільки, на їхню думку, він суперечить інтересам українців і є вигідним лише агрохолдингам, тобто олігархам.

До акції протесту долучилися також Асоціація тваринників України та Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

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