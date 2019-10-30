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Аграрії протестують під Радою проти запуску ринку землі (ВІДЕО)

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Всеукраїнська аграрна рада проводить під стінами Верховної Ради акцію протесту проти включення до порядку денного законопроєкту №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку організації.

Аграрії та селяни закликають народних обранців не ухвалювати відповідний законопроєкт, оскільки, на їхню думку, він суперечить інтересам українців і є вигідним лише агрохолдингам, тобто олігархам.

До акції протесту долучилися також Асоціація тваринників України та Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

 

Нагадаємо:

Верховна Рада ринок землі Протест