Аграрії протестують під Радою проти запуску ринку землі (ВІДЕО)

Всеукраїнська аграрна рада проводить під стінами Верховної Ради акцію протесту проти включення до порядку денного законопроєкту №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку організації.
Аграрії та селяни закликають народних обранців не ухвалювати відповідний законопроєкт, оскільки, на їхню думку, він суперечить інтересам українців і є вигідним лише агрохолдингам, тобто олігархам.
До акції протесту долучилися також Асоціація тваринників України та Всеукраїнське об'єднання "Свобода".
Нагадаємо:
- 19 вересня на зустрічі з аграріями президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за впровадження моделі ринку сільськогосподарської землі, за якою купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та компанії.
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня українські аграрії вийшли на головні траси у 15-ти регіонах країни, протестуючи проти наміру влади дозволити продаж землі іноземцям.
- 9 жовтня президент України Володимир Зеленський обговорив із аграріями питання запровадження ринку землі та проведення земельної реформи.