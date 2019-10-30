12 меморандумів і сотні проєктів: Зеленський підсумував роботу інвестфоруму в Маріуполі

У рамках першого інвестиційного форуму "RE:think. Invest in Ukraine", який відбувся 29 жовтня у Маріуполі, було підписано 12 меморандумів та продемонстровано сотні проєктів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на закритті форуму, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми представили вже існуючим і потенційним інвесторам сотні проєктів, підписали 12 меморандумів. Ці меморандуми відкривають шлях до проєктів вартістю в мільярди доларів США", — зазначив президент.

Він поінформував, що спільно зі Світовим банком дано старт роботі Фонду міжнародної партнерської підтримки для відновлення та майбутньої реінтеграції Донбасу.

За даними Зеленського, на форумі були присутні понад 700 осіб, 20 офіційних делегацій на чолі з міністрами та послами з усіх куточків світу.

"На Форум приїхали представники понад 40 країн, компанії та організації із сукупним бюджетом майже $100 мільярдів. Ми говорили і зі Світовим банком, і з ЄБРР, і з приватними інвесторами. Наш "турборежим" справляє позитивне враження. Рухаємося до виконання того, що ухвалює парламент, і вірю, що наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", — сказав глава держави.

Нагадаємо, 29 жовтня у Маріуполі відбувся Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", в якому взяли участь керівництво України і десятки іноземних інвесторів та компаній. Під час форуму Зеленський заликав іноземний бізнес інвестувати в Україну.