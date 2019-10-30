Українські домогосподарства інвестували 300 млн грн у сонячні панелі

Близько 15 тис. домогосподарств в Україні вже використовують "чисту" електроенергію, інвестувавши 300 млн євро в сонячні панелі (СЕСд).

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланям на пресслужбу Держенергоефективності.

Загальна потужність встановлених СЕСд становить майже 350 МВт.

Зокрема, у третьому кварталі цього року близько 3 тис. домогосподарств встановили сонячні панелі загальною потужністю майже 70 МВт.

До ТОП-3 областей із найбільшою кількістю домогосподарств із СЕС відносяться:

- майже 2000 (≈ 50 МВт) – Дніпропетровська;

- близько 1370 (≈ 37 МВт) – Тернопільська;

- близько 1350 (≈ 27 МВт) – Київська.

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У Держенергоефективності зазначають, що попит на СЕС серед домогосподарств зростає, оскільки перехід на "чисту" електроенергію дозволяє заощаджувати кошти на рахунках за електрику, стимулює використовувати енергоефективну побутову техніку, змінює поведінку на енергоощадну.

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