Зеленський відкрив приватним компаніям шлях у космос

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує БІЗНЕС.

Так, закон передбачає:

- скасування обмежень для приватних компаній на випробування, виробництво та експлуатацію ракет-носіїв, зокрема з їх космічними запусками з будь-якою метою.

- скасовується обтяжливий дозвіл на ведення переговорів з іноземним бізнесом і запроваджується повідомлення. Раніше навіть для того, аби українському стартапу поспілкуватися зі своїм інвестором, потрібен був дозвіл космічного агентства. Дозвіл для випробування та запуску космічних ракет буде видаватися агентством протягом 90 днів.

- виключається обов’язок підприємців страхувати власні космічні об’єкти, адже питання страхування особистого майна повинно бути справою його власника. Залишиться тільки дійсно необхідне страхування – страхування відповідальності суб’єктів космічної діяльності.

- вводиться ліцензування космічної діяльності. Приватні компанії повинні будуть подавати центральному органу влади лише декларацію про ведення господарської діяльності в космічній сфері (наукові космічні дослідження, розроблення, виробництво, ремонт і технічне обслуговування космічних об’єктів).

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Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Зауважимо, що в Україні зараз діяльність, пов’язану з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, можуть здійснювати лише державні компанії.

Нагадаємо, законопроєкт №1071 у першому читанні Верховна Рада ухвалила 13 вересня. У другому - 3 жовтня.