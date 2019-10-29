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"ПриватБанк" зобов’язали виплатити 8,1 млн грн компанії Коломойського

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Верховний суд зобов’язав "ПриватБанк" виплатити 8,1 млн грн "Товкачівському гірничо-збагачувальному комбінату", який пов’язують з групою "Приват".

Відповідне рішення суд ухвалив 23 жовтня, відмовившись задовольнити касаційну скаргу банку на рішення судів нижчих інстанцій, інформує БІЗНЕС з посиланням на The Page.

Зазначається, що ще у червні 2019 року цей же суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Приватбанку" та дозволив стягнути 25 млн грн з останнього на користь компанії "Акватера", яка належить ексвласникам "Приватбанку" Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Ці гроші компанія як майновий поручитель сплатила Нацбанку в рахунок погашення частини заборгованості "Приватбанку" за рефінансуванням.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Приватбанку" та відмовив у визнанні кредиторських вимог банку на 1,5 млрд грн до авіакомпанії "Дніпроавіа", яку пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

Приватбанк суд Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат