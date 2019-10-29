Інвестори з Китаю, Катару і Сінгапуру зацікавилися концесією двох українських портів

Заявки на концесію в портах "Ольвія" і "Херсон" разом з українськими інвесторами подали інвестори з Китаю, Катару і Сінгапуру.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на інвестиційному форумі "RE: think. Invest in Ukraineе" у Маріуполі, інформує БІЗНЕС із посиланням на ЦТС.

"Заявки на концесію портів "Ольвія" і "Херсон" вже подають. Вже є 4-5 заявок (на обидва порти), а взагалі, ми коли проводили конференцію, у нас було близько 30 учасників, 2/3 з них — міжнародні компанії не з локального ринку", — розповів міністр.

Він наголосив, що серед компаній, які вже подали заявки, є компанії, які вже працюють на ринку України. "Їм подобається, що інвестиційний клімат в Україні покращується, а також те, що новий уряд працює в унісон з президентом. Заявки подали інвестори з Китаю, Катару, Сінгапуру", — уточнив міністр.

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