Китайські інвестори виділять 1,3 млрд грн на Маріупольский порт

Адміністрація морських портів України (АМПУ), агроекспортер COFCO Agri Ukraine, "Маріупольський морський торговельний порт" і ТОВ "СТТ" підписали меморандум про співпрацю з розвитку порту "Маріуполь".

Підписання меморандуму відбулося в рамках інвестиційного форуму "RE: THINK. Invest in Ukraine", повідомляє БІЗНЕС.

"Меморандум передбачає реалізацію в порту "Маріуполь" інфраструктурного проєкту, який забезпечить залучення сумарно понад 1,3 млрд грн інвестицій в розвиток інфраструктури та збільшить вантажопотоки на 2,3 млн тонн", — заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, співпраця Кофко з українською стороною є вигідною для всіх, оскільки буде забезпечено інвестування у розвиток морського порту Маріуполь, збільшення вантажопотоку і, як наслідок, – значні відрахування у бюджети різних рівнів. "Урядом докладаються значні зусилля для комплексної підтримки Азовського регіону, тому співпраця з такою міжнародною компанією, як Кофко є потужним сигналом для інших компаній про можливість інвестувати в порти Маріуполь та Бердянськ", – заявив Владислав Криклій.

У свою чергу, керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс повідомив, що в рамках співпраці передбачено збільшення вантажопотоку порту "Маріуполь" по зерну, шроту і по маслу до 1,2 млн тонн.

"Сьогодні є збільшення агропромислового бізнесу в портах, якого до цього було менше і це призводить до кращого результату. Бізнес зі свого боку і наші клієнти націлені перспективно і ми повинні це підтримувати", — сказав він.

В уряді додали, що нові інвестиційні проєкти у порті Маріуполя дозволять створити близько 200 нових робочих місць, підвищити рівень оплати праці та соціальних стандартів у місті.

Із урахуванням плану розвитку порту Меморандум також передбачає співпрацю сторін щодо реконструкції причалів №2 і №3, будівництва другої черги зернового терміналу та створення єдиного перевантажувального комплексу (харчових та наливних продовольчих вантажів).

Довідка: COFCO Agri Ukraine входить до складу китайської зернової корпорації COFCO Corporation. У 2015 році компанія придбала міжнародну аграрну корпорацію з активами в Україні Noble Agri. У 2016 році Cofco відкрила зерновий термінал в порту Миколаєва.

Маріупольський морський порт — один з найбільших портів України. Його потужності дозволяють перевалювати понад 17 млн тонн вантажів на рік.