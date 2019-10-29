В Україну хочуть зайти три криптовалютні біржі

Про це повідомив голова наглядової ради Асоціації венчурного і приватного капіталу (UVCA) Андрій Колодюк у кулуарах інвестиційного форуму "RE: THINK. Invest in Ukraine", який триває у Маріуполі, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останні 2,5 року три світові криптовалютні біржі просили мене зробити так, щоб вони могли працювати в Україні легально: зареєструватися, отримати ліцензію, відкрити представництво. Для того, щоб легально отримувати гроші, здійснювати транзакції з гривні в крипту і назад — ось таке питання їх цікавить. Цікавлять дві речі: ліцензія і банк, який робить транзакції гривня-крипта і назад", — розповів Колодюк.

Він повідомив, що близько 25-30% всіх криптотрейдерів (за кількістю) працюють на просторі СНД, при цьому велика їх частина — в Україні або Росії.

"Це важлива інформація, тому що по ній можна судити, що кількість учасників ринку криптовалюти в Україні досить велика. А це інформація зі світових бірж. Обсяги ринку, природно, ніхто не озвучує, але навіть за процентною кількістю трейдерів можна судити, що це не "мікроринок", це повноцінний великий ринок, оскільки світові біржі на основі цієї інформації приймають для себе рішення, що їм необхідно офіційно почати роботу в країні", — сказав голова наглядової ради UVCA.

Він також назвав хорошим сигналом підписання парламентським комітетом з питань цифрової трансформації, Мінцифри, Blockchain4Ukraine, Офісом ефективного регулювання (BRDO), низкою профільних асоціацій та учасниками ринку меморандуму, який передбачає взаємодію і консолідацію діяльності з впровадження технології блокчейн, а також формування нормативної бази для розвитку технологічних рішень і створення умов для розвитку та функціонування ринку віртуальних активів в Україні.

"У даному випадку я радий, що цей процес почався. Поки що Україну на цій карті не видно — є Білорусь, Мальта, Сінгапур та інші юрисдикції, які намагаються створити сприятливі умови для ведення криптовалютного бізнесу. Але я вважаю, що саме час для нас позиціонувати Україну як доброзичливе місце для, в тому числі, експериментів, пов'язаних з криптовалютою і блокчейном", — заявив Колодюк.

"Зрозуміло, що ринок криптовалюти — багатомільярдний, сотні мільярдів ходять навколо нього. Тому Україна, яка сьогодні з точки зору держави не заробляє нічого, після заходу бірж на наш ринок почне отримувати податки", — додав він.

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