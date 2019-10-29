Прем'єрміністр України Олексій Гончарук вважає, що кейс "ПриватБанку" є ключовим для сприйняття країни інвесторами і для макростабільності.

Про це він заявив під час Першого інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine, інформує БІЗНЕС.

Гончарук переконаний, що інвестиції не прийдуть в Україну, якщо інвестори не переконаються, що справа "ПриватБанку" не може бути вирішена за рахунок платників податків.

"Якщо інвестори не побачать, що правила змінилися, що не можна просто взяти і за рахунок платників податків спробувати вирішити всі проблеми, якщо люди не побачать, що правила змінилися, то інвестиції сюди не прийдуть. Ми дуже добре це розуміємо. Тому макростабільність для нас та інтереси держави, і інтереси платників податків є точно ключовими", — сказав він.

Глава уряду відмітив, що Україні необхідні діалог і спільні рішення з міжнародними партнерами. "Не так давно делегація наших міністрів працювала в США, і ми очікуємо, що найближчими тижнями колеги з Міжнародного валютного фонду приїдуть до України, і ми розраховуємо на те, що все-таки досягнемо домовленості щодо формату нової програми", — додав він.

Гончарук уточнив, що, як очікується, місія МВФ прибуде до України у листопаді, щоб продовжити переговори про нову програму для України, і висловив сподівання, що нову програму буде підписано найближчими місяцями. "Я хотів би, щоб це сталося протягом найближчих місяців", — сказав він.

Прем'єр відкидає вплив бізнесмена Ігоря Коломойського і представників іншого великого українського або міжнародного бізнесу на уряд України. "Коментуючи вплив пана Коломойського на український уряд, можу прямо сказати, що жодного впливу ця особа, як і будь-яка інша особа або будь-який інший представник і українського, і міжнародного великого бізнесу, впливу не має. Ми орієнтуємося лише на інтереси українців і українських платників податків", — сказав він.

Крім того, президент України під час форуму також наголосив, що ані в його команді, ані в команді уряду ніхто не має наміру повертати колишнім власникам банки. "Хочу звернутися до всіх, хто розповсюджує чутки, що хтось із команди президента чи з нового уряду збирається повернути колишнім власникам їх банки, — ні, це неправда", — наголосив Зеленський.

Водночас він нагадав, що раніше з ринку було виведено близько 100 банків, зокрема, Дельта-Банк, Надра-Банк, банк “Фінанси та Кредит”, націоналізовано "ПриватБанк".

"У кожній із цих справ я буду захищати тільки інтереси держави Україна, інтереси кожного українця. Усі ці проблеми не мають бути вирішені за рахунок платників податків”, — запевнив президент.

Нагадаємо, 8 жовтня Господарський суд Києва вирішив вчергове перенести на 17 жовтня розгляд позову колишніх акціонерів "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку між Міністерством фінансів і особами, які були на той момент його акціонерами.

10 жовтня президент Володимир Зеленський пообіцяв захищати інтереси України у справі "ПриватБанку".