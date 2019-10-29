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Митниця запустить сервіс для скарг

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Державна митна служба (ДМС) планує запустити електронний сервіс для скарг.

Про це повідомив очільник ДМС Максим Нефьодов у рамках XVIII Форуму фінансових директорів, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми будемо пробувати найближчим часом запустити електронний модуль для скарг. Він запрацює в найближчі тижні", – сказав Нефьодов.

Він зазначив, що більша кількість скарг щодо митниці зараз надходить йому особисто в соціальних мережах. "Більшість пише мені в особисті повідомлення на Facebook", – повідомив глава митниці.

Крім цього, ДМС планує запустити автоматизоване визначення і перевірку вартості вживаних автомобілів, щоб дозволити покупцеві перед придбанням уточнювати вартість розмитнення. Цей сервіс має запрацювати до кінця 2019 року. "Ми не маємо входити в Новий рік зі старими проблемами", – вважає Нефьодов.

Нагадаємо, 7 жовтня голова ДМС Максим Нефьодов повідомив, що Рада бізнес-омбудсмена України за рік отримала 75 скарг від представників бізнесу на роботу митниці.

 

Державна митна служба скарги сервіс