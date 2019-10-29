ЄБРР виділить 300 млн євро на ремонт доріг в Україні

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук під час Міжнародного інвестфоруму RE: THINK. Invest in Ukraine підписав із віцепрезидентом ЄБРР Аланом Пію меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг.

Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук в Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Продуктивний день на нові співробітництва. Підписали сьогодні з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг. Перший транш — €300 млн", — зазначив глава уряду

За його словами, партнери з ЄБРР кредитуватимуть обласні державні адміністрації під місцеві гарантії. Почати планують із відновлення місцевих доріг Херсонської області.

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