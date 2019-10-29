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Ср., жовт.
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ЄБРР виділить 300 млн євро на ремонт доріг в Україні

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Прем’єрміністр України Олексій Гончарук під час Міжнародного інвестфоруму RE: THINK. Invest in Ukraine підписав із віцепрезидентом ЄБРР Аланом Пію меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг.

Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук в Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Продуктивний день на нові співробітництва. Підписали сьогодні з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг. Перший транш — €300 млн", — зазначив глава уряду

За його словами, партнери з ЄБРР кредитуватимуть обласні державні адміністрації під місцеві гарантії. Почати планують із відновлення місцевих доріг Херсонської області.

Нагадаємо:

  • У лютому 2018 року Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволяє передавати на умовах концесії дороги загального користування державного значення, будівництва і експлуатації. Згідно з законом, автомобільні дороги (їх ділянки) будуть відносити до розряду платних лише за умови їх суттєвого удосконалення та забезпечення альтернативного проїзду транспортних засобів безоплатними автомобільними дорогами.
  • У 2020 році в Україні розпочнеться будівництво першої платної дороги зі Львова до польського Краковець у рамках проєкту GO Highway. Проїзд першою платною дорогою може коштувати 2-3 грн за кілометр.
  • Мінінфраструктури України планує зробити платним проїзд дорогами для іноземців, які заїжджають в Україну на авто з іноземними номерами.

 

ЄБРР кредитування