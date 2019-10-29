Ярославський готовий інвестувати $100 млн у будівництво нового аеропорту в Донецьку

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський заявив про готовність інвестувати $100 млн у будівництво нового аеропорту в Донецьку після реінтеграції Донбасу.

Про це Ярославський заявив на полях інвестиційного форуму "RE:THINK. Invest in Ukraine" у Маріуполі, інформує БІЗНЕСз посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я довго думав і вирішив дати 100 млн доларів і побудувати новий аеропорт у Донецьку. З урахуванням того, що я в цьому розумію, наша компанія має досвід і будівництва, і експлуатації, я готовий побудувати новий аеропорт на місці зруйнованого повністю старого", — сказав бізнесмен.

Він вважає, що аеропорт стане символом повернення мирного життя.

Ярославський наголосив, що реалізація цього проєкту буде можлива після завершення процесу реінтеграції окупованих територій Донбасу в Україні.

Крім того, він розповів про початок модернізації міжнародного аеропорту міста Дніпро. "Найближчий з моїх проєктів, про який ви, напевно, чули, — реконструкція міжнародного аеропорту в Дніпрі. Сподіваюся, що в рамках приватно-державного партнерства ми у квітні майбутнього року почнемо будівництво аеропорту. Це займе близько 2,5 років, за нашими оцінками, пасажиропотік нового аеропорту складе 4 мільйони мандрівників в рік. Це абсолютно конкретний проект, який стартує буквально весною", — розповів Ярославський.

Нагадаємо, у березні 2018 року власник групи DCH Олександр Ярославський заявив про намір інвестувати у модернізацію Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ".





