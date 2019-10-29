"Укрзалізниця" готується до виходу на ІРО

Міністр інфраструктури Владислав Криклій, директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне і голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов і член правління компанії Іван Юрик підписали меморандум щодо підготовки компанії до первинного публічного розміщення акцій.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

Очільник "Укрзалізниці" наголосив, що це перша державна компанія, яка готується вийти на IPO від України. "Досі українські компанії, які здійснювали первинний випуск акцій на фондових біржах, не позначали себе емітентами від України. Це був непрямий випуск акцій. Українські компанії виходили на IPO від Великої Британії, Нідерландів, Канади та інших країн. Укрзалізниця у взаємодії з акціонером – урядом країни – планує змінити status quo на ринку капіталу", – сказав Кравцов.

За його словами, меморандум засвідчує спільне розуміння сторін щодо роботи відносно трансформації "Укрзалізниці" та підготовки товариства до початку потенційної процедури IPO, а також підтримку даної ініціативи з боку ЄБРР та МІУ.

"Цей фінансовий механізм – продаж акцій на фондовій біржі – дозволить компанії залучити кошти з ринку капіталу на більш вигідних умовах, ніж, наприклад, на умовах класичного кредитування, а також відкриє додаткові можливості для якісної трансформації компанії. Інвестиції необхідні для реалізації стратегічних проєктів, розвитку залізничної галузі в цілому. Ключова перевага виходу на IPO також у тому, що підвищиться прозорість самої компанії, оскільки – це обов’язкова вимога", – заявив голова правління.

Він повідомив, що підготовка та проведення ІРО "Укрзалізниці" орієнтовно триватиме від 1 до 3 років, залежно від швидкості прийняття та імплементації рішень для законодавчого підґрунтя транзакції. "Тривалість процесу пов’язана з тим, що біржі висувають досить жорсткі критерії лістингу, а компанія повинна бути повністю готова до переходу в "публічний режим" та відповідати всім вимогам до прозорості та зрозумілості ведення бізнесу", – пояснив Кравцов.

Голова правління УЗ зазначив, що поточна потреба компанії у капітальних інвестиціях у наступні 5 років становить майже $6 млрд, які, передусім, потрібні на модернізацію та оновлення рухомого складу – вагонів та локомотивів. "У наступні 5 років компанія планує самостійно згенерувати близько 2,2 млрд доларів для інвестиційних цілей. Додатково, до 2 млрд доларів "Укрзалізниця" може отримати від міжнародних фінансових інституцій за поточними та новими кредитними договорами. Від можливого ІРО очікується залучити загалом близько 3 млрд доларів, що є близько половини потреби АТ "Укрзалізниця" у капітальних інвестиціях протягом наступних 5 років", – заявив Кравцов.

Підготовка до виходу компанії на ІРО включає кілька етапів.

На першому етапі відбувається вибір андерайтера – інвестиційного банку, який буде виводити компанію на публічний ринок; вибір міжнародної фондової біржі для розміщення акцій; юридичних радників для консультування та юридичного супроводу; аудитора, що відповідатиме за якість фінансової інформації та звітності; консультанта із зв’язків з громадськістю та інших, в залежності від конкретних цілей та умов розміщення.

На другому етапі виробляється стратегія ІРО та відбувається структурування транзакції.

На третьому етапі починається процедура Due Diligence – всебічний аналіз компанії, її фінансового стану та положення на ринку та відбувається узгодження майбутньої транзакції з регулятором та іншими державними інституціями. Також на цьому етапі формується проспект емісії, здійснюється детальна оцінка потенційної угоди, а також визначення особливостей маркетингової компанії.

На четвертому етапі відбувається прайсинг транзакції за результатами road show, результатів due diligence, отримання узгодження регулятора, оцінки стану ринкового середовища та конкретних цілей компанії. Прайсинг відбувається прозоро та ринково - на міжнародній фондовій біржі за результатами взаємодії попиту та пропозиції широкого кола зацікавлених інвесторів.

На п'ятому етапі – одразу після початку торгів – андерайтер здійснює заходи із стабілізації ціни з метою отримання найкращої цінової пропозиції та уникнення ринкових дисбалансів.

На останньому етапі відбувається перехід до звичайної діяльності, коли думка інвесторів, фактично ціна компанії – починає базуватися не на обов'язкових даних щодо вимог біржового розміщення, а на конкретних фінансових результатах компанії, новинах про її стан та результати діяльності менеджменту.

Нагадаємо, 28 жовтня у Кабінеті міністрів повідомили, що у рамках інвестиційного форуму в Маріуполі оголосять про розміщення акції великої держкомпанії.