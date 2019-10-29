У Маріуполі відкрили Центр розвитку стартапів (ВІДЕО)

Відкриття відбулося в рамках Першого інвестиційного форуму "Re: Think. Invest in Ukraine", який відбувається у Маріуполі, інформує БІЗНЕС.

Проєкт ініціювала українська технологічна організація SocialBoost. "1991 Mariupol стане місцем зустрічі інноваторів, молодих талантів, активних громадян, місцевої влади, представників бізнесу та інвесторів. Напрями роботи 1991 Mariupol: акселераційні та освітні програми для молоді, підприємців та ІТ-фахівців, програма ІТ-стажування для студентів при місцевій адміністрації та підприємствах, спільні програми з міською адміністрацією та профільні заходи, коворкінг-простір для роботи молодих стартап-команд та ІТ-підприємців з доступом до спеціальних технічних та не технічних партнерських умов", – розповіли в Офісі президента.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Центру та ознайомився зі стартапами, що їх представили молоді підприємці. Зокрема, це проєкти, спрямовані на боротьбу з корупцією, спрощення надання адміністративних послуг та підвищення прозорості роботи органів влади.

"Я дуже радий, що такі події відбуваються саме в Маріуполі, і ми починаємо. Я думаю, що у нас буде "парад міст" України, де будуть такі самі талановиті люди", – сказав Зеленський.

Він закликав присутнього на відкритті віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова звернути увагу на презентовані стартапи.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, у Маріуполі стартував Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", в якому беруть участь керівництво України і десятки іноземних інвесторів та компаній. Під час форуму Зеленський заликав іноземний бізнес інвестувати в Україну.

У рамках заходу відбулося відкриття Офісу проєктів Європейського Союзу.