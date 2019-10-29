У Маріуполі запрацював Офіс проєктів Євросоюзу

Відкриття відбулося в рамках Першого інвестиційного форуму "Re: Think. Invest in Ukraine", інформує БІЗНЕС.

Офіс розмістився у приміщенні кольшнього шахового клубу. Він розмочне роботу сьогодні. "Це тільки-тільки початок. Розумію, що це лише невеличка частина підтримки ЄС для України, її східних регіонів, які найбільше старждають від війни. Впевнений, що всі разом у цій війні ми обов'язково переможемо", — сказав Зеленський

Він також пригадав про допомогу Євросоюзу у модернізації дороги та залізниці з Маріуполя до Запоріжжя та Миколаєва, підтримку переселенців.

"Українці потребують швидких змін на краще. Досягнемо їх спільно з нашими міжнародними партнерами", — сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, у Маріуполі стартував Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", в якому беруть участь керівництво України і десятки іноземних інвесторів та компаній. Під час форуму Зеленський заликав іноземний бізнес інвестувати в Україну.