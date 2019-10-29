Американська торгівельна палата високо оцінила бізнес-клімат України

Американська торгівельна палата опублікувала результати опитування своїх членів щодо бізнес-клімату в Україні.



Про це повідомила засновник і головний виконавчий директор Horizon Capital, голова Ради директорів Американської торговельної палати в Україні, учасниця платформи БІЗНЕС100 Олена Кошарна під час інвестфоруму в Маріуполі, передає БІЗНЕС.

Вона розповіла, що американська торгівельна палата опублікувала результати опитування своїх членів щодо бізнес-клімату в Україні. В опитуванні взяли участь 110 топ-менеджерів компаній-членів. 82% планують розширити свій бізнес в Україні протягом наступних п'яти років. 88% опитаних підприємств прогнозують збільшення своїх доходів в 2019 році, 65% збільшують інвестиції в Україну і 64% повідомляють про поліпшення інвестиційного клімату.

За її словами, 50% опитуваних працюють в Україні понад 20 років.

Так, згідно із результатами опитування:

• "Чи плануєте ви розширювати бізнес в Україні у найближчі 5 років" – 82% сказали "так".

• "Як зміняться доходи працівників та інвестицій вашої компанії у 2019 році" – 88% вважають, що зростуть доходи, 59% – що зросте кількість співробітників, 65% – збільшиться обсяг інвестицій.

• "Чи планує ваша компанія підвищувати заробітні плати у 2020 році" – понад 70% відповіли "так".

• "Найбільш привабливі галузі для інвестицій" – сільське господарство, ІТ та традиційна і відновлювана енергетика.

• "Що створює найбільші перешкоди для бізнесу" – 74% сказали, що суди.

• "Чи стикалися ви з корупцією протягом останнього року" – "так" 41% та "ні" 48%.

• "Чи вважаєте, що органи держвлади хочуть надалі відкривати ринок України для іноземних інвестицій у найближчі п'ять років" – 84% сказали "так".

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, у Маріуполі стартував Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", в якому беруть участь керівництво України і десятки іноземних інвесторів та компаній. Під час форуму Зеленський заликав іноземний бізнес інвестувати в Україну.