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"Ми стоїмо на порозі економічного прориву": Президент озвучив плани на майбутнє

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Президент Володимир Зеленський обіцяє провести глибинну податкову реформу, яка почне діяти у 2021 році, а також спростити ведення бізнесу в Україні.

Про це він заявив у Маріуполі під час Першого інвестиційного форуму "Re: Think. Invest in Ukraine", який проходить у Маріуполі, інформує БІЗНЕС. 

"Ми продовжимо євроінтеграцію і гармонізацію українського законодавства з європейським. Проведемо глибинну податкову реформу, яка почне діяти у 2021 році, викорінимо  неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів. Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору", — заявив Зеленський.

За його словами, у найближчих планах влади — велика приватизація десятків інвестиційно привабливих об’єктів, створення ефективних правил роботи на енергоринках та спрощення ведення бізнесу, прибравши обмеження у сфері трудових відносин та руху капіталу. 

"Я впевнений, що зараз ми стоїмо на порозі економічного прориву, про що свідчать ключові показники. У другому кварталі ми продемонстрували 4,6% зростання реального ВВП. Міжнародні організації суттєво покращили свої прогнози стосовно економічного зростання України у наступному році. Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing Business. Міжнародні агенції підвищили наш кредитний рейтинг та змінили прогноз на "стабільний" і "позитивний", — нагадав Зеленський. 

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, у Маріуполі стартував Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", в якому беруть участь керівництво України і десятки іноземних інвесторів та компаній. Під час форуму Зеленський заликав іноземний бізнес інвестувати в Україну.

Володимир Зеленський інвестиційний форум велика приватизація податкова реформа