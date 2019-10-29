Зеленський – інвесторам: Ми – Apple, що починає свій шлях у гаражі (ВІДЕО)

Про це він заявив у Маріуполі, відкриваючи Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", інформує БІЗНЕС.

"Багато країн, які сьогодні процвітають, були на грані зникнення з лиця землі. Зневіра або знищує, або зрештою зробить тебе сильним. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми дійсно в дуже непростому становищі. Але ми – Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішої ночі неодмінно приходить дуже яскравий світанок. Зараз наша країна підводиться на ноги і іде вперед, але ці кроки невпевнені, адже ми маємо один важкий тягар", – заявив глава держави.

Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу

У цьому контексті він наголосив, що головне завдання України – припинити війну та повернути свої території. На думку Зеленського, зробити це можна лише дипломатичним шляхом.

Він переконаний, що Україна – країна можливостей. "Ви точно чули про бізнесменів, які не повірили в Google або прогавили придбати WhatsApp за невеликі гроші...І сьогодні удача стукає у ваші двері. Opportunity never knocks twice. Тому не прогавте можливість, не проспіть Україну", – закликав президент.

За його словами, в рамках інвестфоруму бізнесменам будуть презентовані проєкти, що стануть "магнітами, які притягнуть успіх на глобальному рівні". "Держава забезпечить їм повну підтримку на рівні президента та прем`єрміністра, захистить від корупції та надасть піар на державному рівні. Моя мета – щоб у світових підручниках поруч з кейсами Японії, Південної Кореї та Сінгапуру з`явилася Україна. Запрошуємо долучитися до цієї української мети", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, у Маріуполі стартував Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", в якому беруть участь керівництво України і десятки іноземних інвесторів та компаній.

Під час форуму президент запевнив, що не збирається повертати активи та банки колишнім власникам.