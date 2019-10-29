"Будемо випалювати напалмом" — Гончарук про боротьбу із корупцією в Україні

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук під час виступу на форумі RE: think. Invest in Ukraine в Маріуполі заявив про відсутність корупції на найвищому рівні влади.

Уряд із командою президента зробить все можливе, щоб бізнес забув, що таке корупція. Про це під час форуму RE: think. Invest in Ukraine заявив прем'єрміністр, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня. Ми не стикаємося зараз з випадками, коли хтось з когось — з великих компаній або з маленьких — на найвищому рівні вимагає хабарі. Якщо вам відомі такі факти — повідомляйте, будь ласка, нам. Ми будемо випалювати ці речі напалмом. Нам потрібний певний час і ваша допомога", — сказав прем'єр.

Він закликав інвесторів вкладати гроші в України і не боятися, адже для влади є пріоритетом створення таких умов, коли вести бізнес в Україні було легше.

"Ми розуміємо, що на певному етапі, поки система змінюється, ми маємо зобов'язання кожному великому інвестору надати індивідуальну підтримку та супровід, і ми готові це зробити. У нас в уряді вже створений спеціальний офіс, який буде опікуватися вашими проблемами. Бізнес в Україні повинен витрачати свою енергію та свої ресурси для того, щоб заробляти гроші, а не на те, щоб отримувати державні папірці. Це точно те, що ми можемо зробити найближчим часом і ми це зробимо", — запевнив Гончарук.

Глава уряду також перелічив сфери, куди варто вкладати гроші. "Найкращі сфери для інвестування в Україні вам відомі, я переконаний, не гірше, ніж мені, це звичайно агросфера, ІТ, це енергетика та інфраструктура", — зазначив прем'єрміністр.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, у Маріуполі стартував Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", в якому беруть участь керівництво України і десятки іноземних інвесторів та компаній.