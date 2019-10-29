В уряді створили раду з розвитку мікробізнесу

Кабінет міністрів України створив Координаційну раду з питань розвитку мікробізнесу.
Відповідне рішення уряд ухвалив на виїзному засіданні 28 жовтня, інформує БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.
"На виконання указу президента України від 17 жовтня уряд затвердив положення про Координаційну раду з питань розвитку мікропідприємництва. Мета діяльності ради – покращення умов для розвитку підприємництва, зокрема роботи фізичних осіб-підприємців (ФОП)", — повідомили в уряді.
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Також Кабмін удосконалив процедуру відбору майбутніх чиновників. "Відтепер тестування кандидатів на посади буде проводитися в Центрі оцінювання Національного агентства з питань державної служби, що означає більш зручне та організоване тестування для усіх учасників, а також зменшить витрати часу конкурсних комісій та покращить прозорість оцінки результатів кандидатів", — заявили в уряді.
Нагадаємо:
- 4 жовтня прем`єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з бізнесом пообіцяв їм мінімізувати тиск силових органів.
- 4 жовтня у Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання "За ФОП", до якого увійшли представники всіх фракцій і груп.