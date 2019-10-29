В уряді створили раду з розвитку мікробізнесу

Відповідне рішення уряд ухвалив на виїзному засіданні 28 жовтня, інформує БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

"На виконання указу президента України від 17 жовтня уряд затвердив положення про Координаційну раду з питань розвитку мікропідприємництва. Мета діяльності ради – покращення умов для розвитку підприємництва, зокрема роботи фізичних осіб-підприємців (ФОП)", — повідомили в уряді.

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Також Кабмін удосконалив процедуру відбору майбутніх чиновників. "Відтепер тестування кандидатів на посади буде проводитися в Центрі оцінювання Національного агентства з питань державної служби, що означає більш зручне та організоване тестування для усіх учасників, а також зменшить витрати часу конкурсних комісій та покращить прозорість оцінки результатів кандидатів", — заявили в уряді.

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