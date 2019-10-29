Президент сказав, що дозволить бізнесу "розправити крила"

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що за два місяці Вероховна Рада ухвалила закони, на які бізнес та міжнародні партинери чекали роками.

Про це він заявив у Маріуполі, відкриваючи Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", інформує БІЗНЕС.

Зокрема, він назвав роботу нового парламенту конструктивною та рішучою. "Лише за два місяці схвалено понад 40 законів, частину з яких бізнес та міжнародні партнери очікували роками", — сказав глава держави.

Зокрема, серед цих ініціатив Зеленський назвав закон про концесію, "який розблокує значні інвестиції в інфраструктуру нашої держави".

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Також президент наголосив, що Україна зменшує роль держави в економіці, "там, де вона не є ефективною". "Приватизація, дерегуляція, держава у смартфоні — всі ці ініціативи дозволять бізнесу розправити крила та дихати на повні груди", — підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, у Маріуполі стартував Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", в якому беруть участь керівництво України і десятки іноземних інвесторів та компаній.

Під час форуму президент запевнив, що не збирається повертати активи та банки колишнім власникам.