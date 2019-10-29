Інтернет у кожному куточку України: уряд підписав меморандум із мобільними операторами

Підписання документу відбулося під час промови президента України на відкритті Першого інвестиційного форуму "Re: Think. Invest in Ukraine", інформує БІЗНЕС.

"Великі інвестиції починаються із бізнесу, який вже працює в країні, вірить та готовить вкладати більше. Сьогодні ми підписуємо меморандум, в рамках якого кожен куточок України нарешті буде покрито мобільним зв'язком та мережою інтернет", — заявив президент і назвав підписання документу історичним рішенням.

"Я вірю що з цього документа почнеться тотальна цифровізація всієї країни. І ми зробимо для цього все необхідне", — сказав Гончарук після підписання документа.

Нагадаємо, 24 вересня Мінцифри підписало з Huawei меморандум про створення інтернет-мапи України.