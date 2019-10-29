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Інтернет у кожному куточку України: уряд підписав меморандум із мобільними операторами

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Прем'єр Олексій Гончарук та представники чотирьох мобільних операторів підписали меморандум щодо покриття мобільним зв'язком та мережею мобільного інтернету всієї території України.

Підписання документу відбулося під час промови президента України на відкритті Першого інвестиційного форуму "Re: Think. Invest in Ukraine", інформує БІЗНЕС. 

"Великі інвестиції починаються із бізнесу, який вже працює в країні, вірить та готовить вкладати більше. Сьогодні ми підписуємо меморандум, в рамках якого кожен куточок України нарешті буде покрито мобільним зв'язком та мережою інтернет", — заявив президент і назвав підписання документу історичним рішенням.

"Я вірю що з цього документа почнеться тотальна цифровізація всієї країни. І ми зробимо для цього все необхідне", — сказав Гончарук після підписання документа.

Нагадаємо, 24 вересня Мінцифри підписало з Huawei меморандум про створення інтернет-мапи України.

 

 

меморандум інтернет