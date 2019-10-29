Зеленський запевняє, що не віддасть банки колишнім власникам

Про це він заявив у Маріуполі, відкриваючи Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", інформує БІЗНЕС.

Він нагадав, під час кризи втрати платників податків у фінансовому секторі сягли $15 млрд, з ринку було виведено близько 100 банків і націоналізовано "ПриватБанк".

"У кожній з цих справ я буду захищати тільки інтереси України, інтереси кожного українця. Всі ці проблеми не мають бути вирішені за рахунок платників податків. Я хочу звернутися до всіх, хто розповсюджує чутки, що хтось з команди президента чи з нового уряду збирається повернути колишнім власникам їх банки. Ні, це неправда", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, у Маріуполі стартував Перший інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", в якому беруть участь керівництво України і десятки іноземних інвесторів та компаній.